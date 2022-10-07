Bayburt’un yeni emniyet müdürü görev başı yaptı

İçişleri Bakanlığının oluru ile İl Emniyet Müdür Vekili olarak atanan Nihat Uzun, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı.

Ayhan Bodur’un Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü görevinden, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanması üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde müdür yardımcılığı görevinde bulunan ve Bayburt İl Emniyet Müdür Vekili olarak atanan Nihat Uzun görev başı yaptı.