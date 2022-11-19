Bayburt’un simgesi Tarihi Saat Kulesi yeni yüzüyle hizmete açıldı

Bayburt’un en önemli simgelerinden Tarihi Saat Kulesi, Bayburt Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen törenle yeni yüzüyle hizmete açıldı.

Bayburt’un önemli simgelerinden Tarihi Saat Kulesi’nin restorasyon sürecinde kulenin topuz kısmından petek bölümüne kadar olan taşlar sökülüp numaralandırılarak sağlam olan yüzeyler sırasına göre aynı teknikle yerine konuldu. Sağlam olmayan yüzeyler ise numaralandırmadaki sırasına göre aynı cins taş malzeme ile yeniden örüldü. Aynı şekilde şerefe döşemesi de sökülerek aynı cins taş malzeme ve teknikle yenilendi. Ayrıca, kulenin girişindeki özgün demir milli kapı ile şerefeye açılan özgün ahşap milli kapı yenilendi. Saat Kulesi’nin yıldırımdan korunması adına birde paratoner yerleştirildi. Taş ömrünü uzatmak adına tüm yüzeylere ise su itici kullanılarak restorasyon tamamlanmış oldu.

Saat Kule Meydanında düzenlenen törende ilk olarak projeyle ilgilenen Bayburt Belediyesinde görevli mimar Metin Kalkan yaklaşık 5 ay süren restorasyon hakkında teknik bilgiler verdi.

Daha sonra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci törende yaptığı konuşmada, “1916 yılında Rusların işgal döneminden önce muhaceret yollarına düşen Bayburtlular, Anadolu’nun iç bölgelerine doğru bir göçe başlamışlar. Bir kısmı Çorum’a gitmişler. Buraya giden hemşehrilerimiz Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılan Saat Kulesi’ni görüyorlar ve ‘Eğer Rabbimiz kendi toprağımıza dönmeyi nasip ederse Bayburt’ta bu kulenin bir benzerini yapalım demişler.’ 1918’de geri döndükleri zaman ise Bayburt Belediye Meclisi 29 Ekim 1923’te kulenin yapımı konusunda bir karar alıyor. Yapımı bir yıl içerisinde tamamlanarak 29 Ekim 1924’te açılıyor. Burada özellikle Bayburtlu ustamız Muhyeddin Usta’yı ve Sürmeneli İbrahim Usta’yı iyi duygularla yâd ediyoruz. Çünkü bu eserin yapımında emek vermişler” İfadelerini kullandı.

Kulenin restorasyon süreciyle yakından ilgilendiğini ve gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirten Başkan Pekmezci, “Saat Kulesi’nin restorasyonu için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan izin alınmış, rölöve ve restorasyon projesi yapılarak ihalesi gerçekleştirilmiş biri projeyi hazırlayan ve diğeri Kütür Varlıkları Koruma Kurlu’nda görevli iki mimar hanımefendi ile belediyemizde görevli mimarlarla bu işi çok dikkatli bir şekilde yürüttüler. Artık Saat Kulesi bizden sonra gelecek nesillere Cumhuriyetin bir armağanı olarak her saat başında çalacak ve bizde onun mutluluğunu yaşayacağız. Bu eserin restorasyonunda görev alan herkese projemizi hazırlayan hanımefendilere, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan gelen mimar kardeşimize, belediye personelimize ve bu işi bir sanat ruhuyla yapan Bayburtlu ustalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra konuşma yapan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise, “Bazı eserler vardır ki, bulundukları yere bir mühür vururlar. Bayburt’umuza mührünü vuran nadide eserlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de devletimizle yaşıt, Cumhuriyetimizin ilk mührü Saat Kulemiz. Saat Kulesi’nin yaşlandığını ve önemli bir bakıma ihtiyaç duyduğunu hepimiz gözlemlerken Belediye Başkanımızın eli yüreğinde, yüreği de ağzındaydı. Böylesine önemli bir esere ciddi ve estetik bir çalışma yapılırken en ufak bir hata, bir renk uyuşmazlığı, bir sıkıntı oluşturmadan çok itina göstererek bu çalışmayı yürüttü. Burada mimarından ustasına ellerini yüreklerine koyarak böyle bir çalışma yaptılar. Bugün Saat Kulesi’ne yeniden delikanlı haliyle bakmanın hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada tarihi simge açısından Bayburt’un en önemli kültür varlılarından bir tanesi olan Bayburt Saat Kulesi’nin kültür varlıklarının korunması ilke kararları doğrultusunda restorasyonunun yapılması hepimizi mutlu etmiştir. Ve bu mutluluğu hepimiz de yaşıyoruz. Daha önce Bayburt Lisesi, Bayburt Kız Meslek Lisesi’nde, Bayburt Kalesi’nde yapılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte Belediyemizin Bayburt Kalesi ile Saat Kulesi’ni en güzel şekilde göstermek amacıyla arkadaki binaların üst kısımlarının kesilmesi gibi başarılı kültür varlıklarının korunması alanındaki çalışmalar yapıldı. Bu gün burada da önemli bir eserin restorasyonu yapıldı. Restorasyon süresinde acaba Bayburt Saat Kulesi nasıl bir hal alacak diye epey bir merak konusu oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada Bayburt Saat Kulesi’nin ilk yapıldığındaki taş kullanıldı. Saat Kulesi’nin ilk yapıldığındaki taş rengi bu şekildedir ve bu taş yıllar içerisinde sararacaktır. Bu manada kültür varlıklarının korunması ilke kararları doğrultusunda yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci Beyefendiyi tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen törene, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün, İl Genel Meclisi, Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, CHP Bayburt İl Başkanı Adil Uzunhan, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Deva Partisi Bayburt İl Başkanı Can Kurban Arslan, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, stk temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.