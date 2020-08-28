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Bayburt’un Saraycık köyü karantinaya alındı
BAYBURT’UN SARAYCIK KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI
BAYBURT 28.08.2020, 12:41
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Bayburt’ta korona virüs tedbirleri kapsamında Saraycık köyü karantinaya alındı.
Bayburt İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Bayburt merkeze bağlı Saraycık köyü bugün itibariyle karantina alındı.
İkinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kısıtlandı.
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