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Bayburt’un Nişantaşı köyü karantinaya alındı
BAYBURT’UN NİŞANTAŞI KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI
BAYBURT 21.08.2020, 11:40
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Bayburt’un Nişantaşı köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçesine bağlı Nişantaşı köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 20.08.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.” denildi.
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