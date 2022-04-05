Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekillerini illere göre dağılımını belirleyen kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bayburt’un milletvekili sayısı 2’ye yükseldi.

Yüksek Seçim Kurulu, son nüfus verilerine göre milletvekillerinin illere dağılımını güncelledi. Vekil sayısı 3 ilde azaldı, 3 ilde de arttı.

2021 yılı nüfus sayımları dikkate alınarak gerçekleştirilen düzenlemede, Bayburt’un milletvekili sayısı yeniden 2’ye çıkarıldı. 2011 yılındaki seçimlerde ilk kez 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt, 2015 yılında yapılan iki ayrı seçimde 2’şer milletvekili ile temsil edilmiş, 2018 yılında ise TBMM’ye 1 milletvekili göndermişti. Son nüfus sayımında artış gösteren Bayburt, bugün seçim olsa 2 milletvekili ile temsil edilmeye hak kazanmış durumda. 4 ilin vekil sayısı değişti YSK’nın yapmış olduğu son düzenlemede Eskişehir ve Muş’un milletvekili sayısı 1 azalırken, İstanbul 1’inci bölge ve Bayburt’un vekil sayıları 1’er tane arttı. 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düştü. İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.