Bayburt’un ev sahipliğinde bowling gençler grup müsabakaları başladı

Okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen bowling gençler grup müsabakaları, farklı illerden genç kız ve erkek takımlarının katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonundaki açılış töreninin ardından Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi bünyesindeki bowling salonunda başlatıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, sporcular ve antrenörlerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ardından ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu paylaşarak tüm sporculara başarılar diledi.

Müsabakaların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını temenni ederek törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "İlimizin zenginliklerini görmeniz ve buradaki kültürel fırsatlardan istifade etmeniz açısından burada olmanızın son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. Eğitimin bir parçası olan bu tür organizasyonlarda kaybedenin olmadığını herkesin kazandığını söyleyebiliriz. Malumunuz eğitim bir süreçtir. Okul dışı öğrenme ortamları da eğitim süreci ve öğrencilerimiz için iyi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Bocce Bowling Dart Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise bowlingin son dört yıldır okul sporlarına ilave edildiğini belirterek, bu sporu önemsediklerini söyledi. Türkmen, daha önce bocce ve dart branşlarında önemli bir tecrübe edindiklerini bu tecrübeyi bowlingte de kullanmak için gayret sarf ettiklerini aktardı. Protokol konuşmalarının ardından sporcular, Kültür Merkezindeki bowling salonuna geçerek müsabakalara katıldı.

Bununla birlikte bowling gençler grup müsabakalarına farklı illerden 186 sporcu katılırken, Bayburt’u genç erkeklerde Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, genç kızlarda ise Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi temsil ediyor.