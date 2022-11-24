Bayburt’un en uzak köyündeki tek öğretmenine jandarmadan sürpriz

Bayburt il Jandarma Komutanlığı, Bayburt’a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yoncalı köyünün tek öğretmeni olan Zahide Varlı’ya 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Bayburt’un en uzak köyü olan ve köy okulunun tek öğretmenini Öğretmenler Gününde unutmayan jandarma ekipleri 10 kişilik sınıfı ziyaret ederek Varlı’nın Öğretmenler Gününü kutladı. Öğrencileri de unutmayan ekipler, miniklere çeşitli hediyeler vererek, oyunlar oynayıp, keyifli dakikalar geçirdiler. Gerçekleşen sürpriz ziyaretten Varlı’nın yanı sıra öğrenciler de mutlu olduklarını belirterek, ekiplere teşekkürlerini ilettiler. Günün anısına Varlı’ya çiçek takdim eden ekipler, öğrencilerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekilerek köyden ayrıldılar.