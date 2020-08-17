Bayburt’un Çalıdere köyü karantinaya alındı

Bayburt merkeze bağlı Çalıdere köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada , “Bayburt merkeze bağlı Çalıdere köyü Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 16.08.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi.