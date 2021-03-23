banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Survivor'da büyük kavga, federasyon harekete geçti...
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
Ukrayna'da karantina protestosu!
Ukrayna'da karantina protestosu!

Bayburt’tan Yusufeli’ne yardım eli

Bayburt’ta bir çiftçi, Yusufeli’ne bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında zarar gören çiftçilere bir nebzede olsa yardım için kamyon dolusu saman gönderdi.

BAYBURT 23.03.2021, 09:43
2
Bayburt’tan Yusufeli’ne yardım eli

Bayburt’ta bir çiftçi, Yusufeli’ne bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında zarar gören çiftçilere bir nebzede olsa yardım için kamyon dolusu saman gönderdi.

Bayburt’un Arpalı beldesinde yaşayan çiftçi Abdulhamit Kostik, Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan yangında zarar gören çiftçilere destek olmak amacı ile bir kamyon samanı gönderdi.

İmece usulü kamyona yüklenen saman çuvalları Yusufeli’ne gönderildi.

Abdulhamit Kostik, “Yusufeli Dereiçi köyündeki yangından dolayı yangın zedelere geçmiş olsun diliyorum. Üretici kardeşlerimize bir kamyon saman gönderiyorum. Ulaştırma konusunda da bize yardımcı olan Bayburt Valiliğine teşekkür ederim.” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu