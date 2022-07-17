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Bayburt’ta yüzlerce kınalı keklik doğaya salındı

Bayburt’ta bin adet kınalı keklik doğaya salındı.

BAYBURT 17.07.2022, 09:37
Bayburt’ta yüzlerce kınalı keklik doğaya salındı

Bayburt’ta bin adet kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) 2022 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı çerçevesinde Bayburt’ta keklik popülasyonunu artırmak ve yaban hayatının desteklenmesinin yanı sıra süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya kınalı keklik ve çil keklik salımı gerçekleştirildi. DKMP Bayburt Şube Müdürlüğünce, Keklik Üretim İstasyonu’ndan temin edilen bin adet kınalı keklik ve çil keklik Bayburt sınırları içerisinde bulunan Çımağıl Genel Avlağı içerisinde doğaya salındı.

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