Bayburt’ta yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
BAYBURT’TA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞTE İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI
Bayburt’ta yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler eğitime başladı.
Bayburt’ta, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar da okuyan öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflara alındı. Maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarılan öğrencilerin elleri dezenfektanla temizlendi.
Okulun ilk günü ders heyecanı yaşayan öğrenciler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydu.
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