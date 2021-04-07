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Bayburt’ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Nisan ayında Bayburt’ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

BAYBURT 07.04.2021, 14:15
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Bayburt’ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Nisan ayında Bayburt’ta yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, Bayburt-Trabzon arasındaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi’nde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yaklaşık 6 aydır kapalı olan yolu açmak için yoğun mesai harcıyor. Yolun bir bölümünün açılmasıyla, çetin kış şartları nedeniyle yaklaşık 6 aydır köylerinden uzak kalan vatandaşlar da evlerine dönmeye başladı.
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