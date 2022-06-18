Bayburt’ta YKS maratonu

Yükseköğretim Kurumları sınavı(YKS) Bayburt’ta da saatlerin 10.15’i göstermesiyle başladı.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda veliler Kur’an okuyup, dualar ederek öğrencilerini beklemeye başladılar. 1 yıl boyunca emek vererek sınava hazırlanan öğrenciler TYT sınavında 165 dakikada 120 soruyu cevaplayacak. 3 oturum şeklinde gerçekleşecek olan sınavda Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak. Yarın 10.00’da yapılacak Alan Yeterlilik Testlerine 160 soru için 180 dakika süre verilirken, son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45’te yapılarak, 80 soru için verilen süre 120 dakika.

Öte yandan sınava geç kalan bir veli ise sınava alınmayan öğrencisi için dışarıda gözyaşı dökerek, "Benim yüzümden oldu, hızlı gelemedim. Çocuğumun 1 senesi benim yüzümden yandı" diyerek kendini suçladı. Daha sonra veli öğrencisini alıp sınav yerinden uzaklaştı.