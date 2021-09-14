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Bayburt’ta yılın ahisi Hanefi Sarıkaya seçildi

34. Ahilik Haftası kapsamında Bayburt’ta kaftan giydirme töreni düzenlendi, yılın ahisi Hanefi Sarıkaya oldu. Bayburt’ta yılın ahisi seçilen Hanefi Sarıkaya’ya kaftanını Bayburt Belediye Başkanı Vekili Ayşegül Aydın ile Bayburt Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman giydirdi. Yılın kalfası olarak Yakup Salih Akçakaya seçilirken, yılın çırağı ise Zeynep Gülhan oldu. Yılın ahisine kaftan giydirilip, plaket ve hediyeleri verildikten sonra kalfa ve çıraklara da plaket ve hediyeleri Bayburt Sanatkarlar ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman tarafından teslim edildi. Hanefi Sarıkaya’ya Bakanlık tarafından gönderilen teşekkür belgesi, plaket ve köstekli saat hediye edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BAYBURT 14.09.2021, 12:42
Bayburt’ta yılın ahisi Hanefi Sarıkaya seçildi

34. Ahilik Haftası kapsamında Bayburt’ta kaftan giydirme töreni düzenlendi, yılın ahisi Hanefi Sarıkaya oldu. Bayburt’ta yılın ahisi seçilen Hanefi Sarıkaya’ya kaftanını Bayburt Belediye Başkanı Vekili Ayşegül Aydın ile Bayburt Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman giydirdi. Yılın kalfası olarak Yakup Salih Akçakaya seçilirken, yılın çırağı ise Zeynep Gülhan oldu. Yılın ahisine kaftan giydirilip, plaket ve hediyeleri verildikten sonra kalfa ve çıraklara da plaket ve hediyeleri Bayburt Sanatkarlar ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman tarafından teslim edildi. Hanefi Sarıkaya’ya Bakanlık tarafından gönderilen teşekkür belgesi, plaket ve köstekli saat hediye edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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