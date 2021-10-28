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Bayburt’ta “Yeni GES Projesi” yapımı devam ediyor

Bayburt’ta yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının üretiminde kullanılacak yeni güneş enerjisi santralinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

BAYBURT 28.10.2021, 13:28
Bayburt’ta “Yeni GES Projesi” yapımı devam ediyor

Bayburt’ta yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının üretiminde kullanılacak yeni güneş enerjisi santralinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde bulunan Bayburt Belediyesine ait 30 bin metrekare arsa üzerinde yapımı devam eden santralin güneş paneli montajı sürüyor. 15 milyon lira bedelli projede devletin üretilen enerjiyi 10 yıllık alım garantisi bulunuyor. Yıllık 3 milyon 650 bin KWS (3.650 GWH) enerji üretim kapasitesine sahip 2 bin 288 KWP gücündeki santral hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “ Bildiğiniz üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına yöneliyor. Santralimiz enerji üretimine başladığında belediyenin bütçesine yapacağı katkının yanında ülkemizin temiz enerji projelerine de destek olacak. Bu alandaki öncü belediyelerden biriyiz. Projenin yapımına başlarken bir şey söylemiştik. ‘GES üretecek Bayburt kazanacak’ diye. Belediyenin geliri arttıkça hizmet kalitemiz aratacak. Hizmet kalitemiz artıkça Bayburt için hayallerimizi gerçekleştirmek adına elimiz güçlenecek. Hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Bayburt için büyük hayaller kuran ve bu hayallerin gerçekleşmesi için var gücüyle çalışan bir belediyeleri var” ifadelerini kullandı.

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