Bayburt’ta yaylalar koyun sürüleriyle renklendi

Bayburt’ta ilkbaharla birlikte yeşillenen yaylalar, ağıllarından çıkarılan koyun sürüleriyle renklendi.

Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesiyle her geçen yıl küçükbaş hayvan sayısının arttığı Bayburt’ta yüzlerce koyun sürüsü uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle beraber yaylalara çıkarılmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ağıllarından çıkarılan koyunlar, gün batımına kadar yaylalarda otlarken, baharı sevinçle karşılayan çobanlar ise yaylalarda doğa ile buluşmanın keyfini çıkarıyor.

Çobanlık yapan Ali Demir, baharın gelmesiyle birlikte aylarca içeride kalan koyunların ağıllarından çıkarılarak yeniden doğayla buluşturulduğunu belirterek, “Bahar geldiği için çok mutluyuz. Hayvanları artık dışarıya çıkartıyoruz. Hayvanlar 5 aydır içeride. Dışarıya çıkardık ot görünce hemen saldırıyorlar. Burada hem tarlayı ekiyoruz hem de koyunların yanındayız. Koyunlarla birlikte piknik yapıyoruz. Havalar güzel, bahar da geldi hayırlısıyla" dedi.