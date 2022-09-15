Bayburt’ta yaya geçitleri boyanarak yenilendi

Bayburt Belediyesi ekipleri tarafından kentteki yaya geçitleri boyanarak yenilendi.

Belediye trafik işleri ekipleri tarafından trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve güzergâhlarda, yaya geçidi çizgilerinin boyama çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ekipler, trafiğin daha sakin olduğu akşam saatlerinde yaptığı çalışmayla başta Cumhuriyet Caddesi olmak üzere, eskiyen yaya geçidi çizgilerini boyadı. Çalışmalar şehrin muhtelif yerlerinde devam edecek.