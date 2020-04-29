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Bayburt’ta yaralı bulunan şahin ve baykuş tedavi edildi

BAYBURT’TA YARALI BULUNAN ŞAHİN VE BAYKUŞ TEDAVİ EDİLDİ

Bayburt’ta yaralı bulunan şahin ve baykuş tedavi edildi

BAYBURT’TA YARALI BULUNAN ŞAHİN VE BAYKUŞ TEDAVİ EDİLDİ

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:08
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Bayburt’ta yaralı bulunan şahin ve baykuş tedavi edildi

Bayburt’ta yaralı halde bulunan şahin ve kulaklı orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince tedavi edildi.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde doğada yaralı halde bulunan şahin, İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından DKMP ekibine teslim edildi. Yaralı şahin muayene edildikten sonra tedavisi yapılmak üzere Erzurum DKMP 13. Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimi Selçuk Albayrak’a teslim edildi.

Bayburt’un Manas Köyünde de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu yine tedavi için DKMP ekiplerine teslim edildi.

Tedavileri tamamlandıktan sonra şahin ev baykuşun yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

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