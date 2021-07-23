Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz’da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Verilere göre Bayburt’ta vaka sayısı 100 bin kişide 35,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca, “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın” dedi.

Öte yandan, 22 Temmuz’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 9 bin 586 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 oldu. Bir günde toplam 214 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 93 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,86 olurken, Bayburt’ta aşılama oranı yüzde 49,6 oldu.