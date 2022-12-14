Bayburt’ta uyuşturucu ticaretinden 5 kişi tutuklandı

Bayburt’ta narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapmaktan 5 kişi tutuklandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2022 yılı içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde, 61 narkotik olayı aydınlatılarak değişik gramajlarda uyuşturucu madde ve türevleri ele geçirildi. Toplam 91 şüpheli yakalanarak bunlardan uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.