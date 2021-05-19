Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı tutuklandı

Bayburt’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Polis ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 13 Mayıs 2021 günü yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet hassas terazi ve 11,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.Ö. isimli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Ayrıca F.B. isimli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma suçundan; G.S., İ.S. ve İ.U. isimli şahıslar hakkında da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.