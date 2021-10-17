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Bayburt’ta üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bayburt’ta üniversite öğrencisi bir genç, tartıştığı 2 öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı.

BAYBURT 17.10.2021, 08:33
Bayburt’ta üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bayburt’ta üniversite öğrencisi bir genç, tartıştığı 2 öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Gençosman mahallesi Bayburt AVM önündeki yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmit’te üniversitede öğrenim gören ve Bayburtlu olan Y.İ.C., Bayburt Üniversitesi öğrencisi A.B. ile tartıştı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Y.İ.C., bıçakla A.B.’yi kalçasından yaraladı. Çevredeki vatandaşlar bıçaklanan A.B.’ye tampon yaparken, bu sırada eli bıçaklı genç ise, A.B.’nin arkadaşı üniversite öğrencisi A.Ç. ile tartıştı. Karşılıklı küfürlerin yapıldığı tartışmada Y.İ.C. bu kez A.Ç’yi kasık bölgesine yakın bir yerden bacağından bıçakladı.

Polisin olay yerine gelmesi ile A.B. gözaltına alınırken, yaralılar ise, 122 acil servis ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bayburt Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerin ardından A.B.’nin durumunun iyi olduğu, bacağından bıçaklanan A.Ç.’nin ise fazla kan kaybı yaşadığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu için Erzincan’daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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