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Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 240 oldu

TÜİK, Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Bayburt’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 16 bin 240 oldu.

BAYBURT 27.04.2022, 10:52
Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 240 oldu

TÜİK, Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Bayburt’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 16 bin 240 oldu.

Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9’unu otomobil, yüzde 25,7’sini motosiklet, yüzde 13,5’ini kamyonet, yüzde 5,5’ini traktör, yüzde 3,2’sini kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 47,2 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 74,1, otobüste yüzde 57,9, otomobilde yüzde 44,9, traktörde yüzde 37,0, kamyonda yüzde 32,3, minibüste yüzde 27,8, kamyonette yüzde 26,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 41,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azaldı. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 25,0 ve otobüste yüzde 17,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 74,5, otomobilde yüzde 37,7, traktörde yüzde 27,4, kamyonette yüzde 26,8, minibüste yüzde 16,1 ve kamyonda yüzde 5,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 25 milyon 478 bin 989 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,9’unu motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 762 bin 321 adet taşıtın devri yapıldı. Mart ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 66,0’ını otomobil, yüzde 16,9’unu kamyonet, yüzde 7,6’sını motosiklet, yüzde 3,9’unu traktör, yüzde 2,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde 240 bin 370 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25,7 azalarak 240 bin 370 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 14,1 azalarak 10 bin 164 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 230 bin 206 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,4’ü benzin yakıtlıdır. Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 adet otomobilin yüzde 70,4’ü benzin, yüzde 16,6’sı dizel, yüzde 10,6’sı elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,4’ü LPG yakıtlıdır. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 831 bin 96 adet otomobilin ise yüzde 37,4’ü dizel, yüzde 35,7’si LPG, yüzde 25,8’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,8’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-Mart döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 adet otomobilin yüzde 33,5’i 1300 ve altı, yüzde 27,0’ı 1401-1500, yüzde 24,4’ü 1301-1400, yüzde 7,1’i 1501-1600, yüzde 6,3’ü 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mart döneminde kaydı yapılan otomobillerin 50 bin 377’si beyaz renklidir. Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 adet otomobilin yüzde 39,9’u beyaz, yüzde 28,2’si gri, yüzde 11,1’i mavi, yüzde 7,8’i kırmızı, yüzde 7,2’si siyah, yüzde 2,9’u turuncu, yüzde 1,4’ü yeşil, yüzde 0,8’i kahverengi ve yüzde 0,7’si sarı renklidir.

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