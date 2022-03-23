Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 230 oldu

TÜİK, şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Bayburt’ta ise trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 16 bin 230 oldu.

Şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,7’sini motosiklet, yüzde 15,7’sini kamyonet, yüzde 5,9’unu traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,2 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51,7 ve traktörde yüzde 16,1 artarken minibüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 36,4, kamyonda yüzde 29,9, otomobilde yüzde 17,7, otobüste yüzde 12,8 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 5,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azaldı. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 43,1, motosiklette yüzde 15,6 ve kamyonda yüzde 5,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 32,0, traktörde yüzde 31,2, otomobilde yüzde 19,4 ve kamyonette yüzde 11,7 azaldı. Otobüste ise değişim olmadı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 25 milyon 385 bin 84 oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,9’unu motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 571 bin 505 adet taşıtın devri yapıldı

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 65,1’ini otomobil, yüzde 17,5’ini kamyonet, yüzde 7,4’ünü motosiklet, yüzde 4,1’ini traktör, yüzde 2,7’sini kamyon, yüzde 2,3’ünü minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde 142 bin 396 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,3 azalarak 142 bin 396 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,9 azalarak 6 bin 217 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 136 bin 179 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 71,7’si benzin yakıtlıdır. Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 adet otomobilin yüzde 71,7’si benzin, yüzde 16,8’i dizel, yüzde 9,8’i elektrikli veya hibrit olup yüzde 1,7’si LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 781 bin 610 adet otomobilin ise yüzde 37,5’i dizel, yüzde 35,8’i LPG, yüzde 25,7’si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,7’si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-Şubat döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 adet otomobilin yüzde 32,6’sı 1300 ve altı, yüzde 27,0’ı 1301-1400, yüzde 25,8’i 1401-1500, yüzde 6,5’i 1501-1600, yüzde 6,5’i 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin 31 bin 709’u beyaz renklidir. Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 adet otomobilin yüzde 41,6’sı beyaz, yüzde 27,6’sı gri, yüzde 10,5’i mavi, yüzde 7,8’i kırmızı, yüzde 6,5’i siyah, yüzde 3,2’si turuncu, yüzde 1,3’ü yeşil, yüzde 0,8’i sarı ve yüzde 0,7’si kahverengi renklidir.