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Bayburt’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden gıda denetimi

Bayburt’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda tüketiminde yaşanacak olumsuzluklara karşı sıfır risk ve sıfır tolerans ile ani baskınlar yaparak denetimler gerçekleştiriyor.

BAYBURT 28.09.2021, 12:07
Bayburt’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden gıda denetimi

Bayburt’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda tüketiminde yaşanacak olumsuzluklara karşı sıfır risk ve sıfır tolerans ile ani baskınlar yaparak denetimler gerçekleştiriyor.

İnsan hayatını doğrudan etkileyen gıda sektörüne yönelik geniş çaplı çalışmalar yaparak vatandaşların üretimden tüketime kadar sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda sektöründe hizmet veren iş yerlerine ani baskınlar yapıyor. Aylık rutin denetimlerin yanı sıra baskınlar yaparak gıda kontrolünü sağlayan tarım ekipleri girdikleri iş yerinde titizlikle inceleme yapıyor. A’dan Z’ye her şeyi inceleyerek denetleyen ekipler en ufak bir tereddütte ürünlerden numuneler alarak laboratuvara gönderiyor.

Vatandaşların gıda ile ilgili her hangi bir sorunu olduğunda Alo 174 gıda ihbar hattına başvurabileceklerini kaydeden ekipler, ayrıca müdürlüğe yapılan yazılı, sözlü, ihbar hattı ihbarı gibi tüm şikayetleri de anında değerlendirdiklerini kaydetti.

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