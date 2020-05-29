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Bayburt’ta sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı!

BAYBURT’TA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI KILINDI!

Bayburt’ta sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı!

BAYBURT’TA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI KILINDI!

29 Mayıs 2020 Cuma 13:22
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Bayburt’ta sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı!

Bayburt’ta normalleşme süreci kapsamında ilk kez cuma namazı kılındı.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Normalleşme planları kapsamında bugün ilk kez cemaatle birlikte namaz kılındı. Camilerin avlularında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1-1.5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri namaz kılacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken maskesi olmayan cemaate ise maske dağıtımı yaptılar.

Aylar sonra cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, bu virüs salgınının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundular.

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