Bayburt’ta sonbahar temizliği

Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında sonbahar temizliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çevre temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Her gün belirlenen program çerçevesinde rutin çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, sonbaharın da gelmesiyle birlikte kent merkezindeki cadde ve sokaklarda çalışmaları daha da arttırdı. Ekipler, cadde, sokak ve kaldırımlarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları ile yol kenarına atılan çöpler, gelişi güzel bırakılan şişeler, poşetler, evsel atıklar, cam kırıkları ve dökülen yaprakları topladı. Görüntü kirliliğine, kötü kokuya yol açan ve doğaya zarar verebilecek tüm atıkları titizlikle ortadan kaldırmaya devam eden Bayburt Belediyesi rutin hizmetlerin yanı sıra bölgesel mıntıka temizliklerini de ara vermeden gerçekleştiriyor.