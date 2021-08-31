Bayburt’ta silahlı kavga olayına karışan abi, kardeş tutuklandı

Bayburt’ta kavga ettikleri kişiye tabancayla ateş açıp vurarak yaralayan abi, kardeş tutuklandı, onlarla birlikte kavgaya karışan 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayburt merkezde dün H.S., ile U.K., arasında kavga olayı yaşandı. Darp edilen U.K., daha sonra kardeşi M.K., ile arkadaşları H.Ç, ve M.E.Ç. ile birlikte H.S.’nin bulunduğu Gençosman Mahallesine gittiler. Burada çıkan kavgada tabanca kullanılırken H.S., yaralandı.

Olayın ardından H.S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 14 adet boş kovan tespit etti. Olayın şüphelileri 4 kişi, 2 saat sonra Trabzon- Araklı yolunda yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 kişiden U.K., ile kardeşi M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga olayında yer alan H.Ç, ve M.E.Ç.’de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.