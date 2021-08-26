Bayburt’ta sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden Bayburt için sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bayburt’ta 26 Eylül 2021 tarihi saat 10.00’dan, 31 Eylül 2021 tarihi saat 19.00’a kadar hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte.

“Etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” uyarısı yapıldı.