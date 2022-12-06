Bayburt’ta SİBERAY projesi tanıtılarak 2 bin 580 vatandaş bilgilendirildi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmesinin engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla 2 bin 580 vatandaş konu hakkında bilgilendirildi.

2022 yılı içerisinde ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi alanlarda faaliyet yürüten ekipler, insan yoğunluğunun fazla olduğu açık alanlarda da ’Güvenli internet kullanımı, internet ortamında bilgi kirliliği, oltalama (phishing), bilişim/internet üzerinden dolandırıcılık’ konuları hakkında vatandaşları uyararak bilgilendirdi. Bilgilendirme faaliyetinin yanı sıra ’güçlü şifre nasıl oluşturulur, cep telefonu bağımlılığı, internet ortamında bilgi kirliliği, oltalama’ konulu el broşürleri ekiplerce dağıtıldı.

Öte yandan Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada "Siber Suçlar ile ilgili bilgilendirmelerimiz ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık konuları hakkında sürdürülen eğitimlerimiz titizlikle devam ettirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.