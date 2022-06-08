Bayburt’ta sağanak yağış uyarısı

Bayburt ve çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren, Erzurum’un kuzeyi, Bayburt, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji ekiplerince yapılan uyarılarda, beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkilerin uyarıları dikkate alarak dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.