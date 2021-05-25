banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sosyal Yardım Alanlarla Dalga Geçen Personelin İş Akdine Son Verildi
Sosyal Yardım Alanlarla Dalga Geçen Personelin İş Akdine Son Verildi
Yüzükle ödeme devri başlıyor
Yüzükle ödeme devri başlıyor
Jeff Bezos'u solladı; işte dünyanın en zengin ismi
Jeff Bezos'u solladı; işte dünyanın en zengin ismi

Bayburt’ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bayburt’ta polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BAYBURT 25.05.2021, 11:44
Bayburt’ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bayburt’ta polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konuya ilişkin Bayburt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 23.05.2021 günü durumundan şüphelenilen bir araçta ve araçta bulunan şahısların üstlerinde arama yapıldı, aramalar neticesinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. E.D. isimli şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Halkımızın huzur ve güvenliği için Bayburt Emniyet Müdürlüğü personeli, 24 saat görevinin başında çalışmalarına devam etmektedir.” denildi.
Yorumlar (0)
24°
açık