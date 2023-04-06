Bayburt’ta "Ramazan ve Zekat İyilik Buluşmaları"

Bayburt İl Müftülüğü ev sahipliğinde "Ramazan ve Zekat İyilik Buluşmaları" programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV iş birliğinde zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla "2023 Ramazan ve Zekat İyilik Buluşmaları" düzenleniyor.

Program çerçevesinde Bayburt’ta bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama 1 Daire Başkanı Yusuf Tunç ve Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Aslantaş, işadamları ve din görevlileri ile iftarda bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2023 Yılı Ramazan ve Zekat sinevizyonları ile başlayan programda zekatın mahiyeti, TDV’nin yurt içi ve yurt dışı zekat organizasyonları ve depremzedelere yönelik yapılan hayri faaliyetler ile ilgili sunumlar yapıldı. Müftülük çok amaçlı salonda düzenlenen programa İl Müftü Vekili Abdullah Aksoy, şube müdürleri Sadi Bayoğlu, Kemal Çelebi ve Ömer Turan katıldı.

Daire Başkanı Yusuf Tunç ve Diyanet İşleri Uzmanı Ahmet Aslantaş, teravih namazı öncesinde Ulu Cami ve Yakutiye Camii’nde "Ramazan ve Zekat İyilik" konulu vaaz ettiler.