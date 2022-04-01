Bayburt’ta Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi

Bayburt’ta Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi fırın, pastane ve unlu mamulleri imalathanelerinde denetim gerçekleştiriyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşların beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikleri göz önünde bulunduran Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fırın, unlu mamuller, pastane gibi işletmelerde hijyen ve gramaj denetimlerine başladı. Ekipler, gıda satışı yapan iş yerlerinde eksik gramaj kontrolü yaparken vatandaş sağlığının korunmasına yönelik iş yerlerinin hijyen koşullarına uygunluğunu denetledi. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan denetimlerde işletmelerin hijyen ve gramaj kontrollerinin yanı sıra depolar ve muhtelif yerlerde de inceleme yapıldı.

Ekipler, bazı eksikliklerin de kısa sürede giderilmesi için uyarıda bulundu.