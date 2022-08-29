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Bayburt’ta pazar esnafı yeni yerine taşındı
Bayburt’ta yıllardır Genç Osman Mahallesi Koruk Caddesi’nde kurulan halk pazarı Tuzcuzade Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerine taşındı.
BAYBURT 29.08.2022, 14:30
Bayburt’ta yıllardır Genç Osman Mahallesi Koruk Caddesi’nde kurulan halk pazarı Tuzcuzade Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerine taşındı.
İlk gün dolayısıyla Kapalı Pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci incelemelerde bulunarak esnafla sohbet etti.
Bayburt Pazarcılar Derneği Başkanı Mehmet Baştürk’ün talebi üzerine pazarın açılışında yapılan duanın ardından Başkan Pekmezci hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk’un da hazır bulunduğu açılış töreninin ardından pazarı gezen Başkan Pekmezci esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla muhabbet etti. Pazarda bir süre daha incelemelerde bulunan Pekmezci, daha sonra buradan ayrıldı.
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