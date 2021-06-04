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Bayburt’ta pandemi sürecine rağmen bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü

Bayburt Halk Merkezinde pandemi sürecinde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü. Şehrin kültürel ve sanatsal hayatına destek sağlayan kurslardan oluşan video, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kliple basınla paylaşıldı.

BAYBURT 04.06.2021, 08:57
Bayburt’ta pandemi sürecine rağmen bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü

Bayburt Halk Merkezinde pandemi sürecinde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü. Şehrin kültürel ve sanatsal hayatına destek sağlayan kurslardan oluşan video, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kliple basınla paylaşıldı.

Bayburt’ta ‘Hayat Boyu Öğrenme’ mottosuyla 7’den 70’e vatandaşlar Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslardan faydalanabiliyor. Pandemi sürecinde de kurslara ilgi fazla olurken bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü.

Sürü yönetimi elemanı kursundan arıcılığa, ehram dokumacılığına kadar yöreye de has kurslardan faydalanabilen kursiyerler, kendilerini geliştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Çeşitli meslek alanlarında devam ettirilen kurslardan hazırlanan video klip kamu oyuyla paylaşıldı.

Video Bayburt’ta beğeni topladı.
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