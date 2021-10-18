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Bayburt’ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

BAYBURT 18.10.2021, 11:30
Bayburt’ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Aydıntepe ilçesi Trabzon - Bayburt kara yolu Çatıksu köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon’dan Bayburt istikametine gelmekte olan Atilla Şahin idaresindeki 34 EL 0324 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Kazada, araç sürücüsü Atilla Şahin yaralı olarak jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılırken otomobildeki Şenay Şahin hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şenay Şahin’in cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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