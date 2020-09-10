Bayburt’ta Osmanlı dönemine ait 19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
BAYBURT'TA OSMANLI DÖNEMİNE AİT 19 PARÇA TARİHİ ESER SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Bayburt’ta Osmanlı dönemine ait olduğu nitelendirilen 19 parça tarihi eser silah ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmanlı dönemine ait tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yapılan operasyon kapsamında; satış amaçlı piyasaya sürülmeye çalışılan silahların olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen adreste yapılan aramada 6 adet çeşitli ebatlarda eski model toplu tabanca, 2 adet çeşitli ebatlarda çakmaklı olarak tabir edilen eski model tabanca, 1 adet sedef kakma kabzalı kısa namlulu eski model tüfek, 4 adet çeşitli ebatlarda bıçak, 2 adet bıçak kını, 4 adet çeşitli ebatlarda eski model kılıç ele geçirildi.
Ele geçirilen 19 adet tarihi eser niteliğindeki materyal ile birlikte İ.Ö, O.Ö ve M.L.Ö isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.
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