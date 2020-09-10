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Bayburt’ta Osmanlı dönemine ait 19 parça tarihi eser silah ele geçirildi

BAYBURT'TA OSMANLI DÖNEMİNE AİT 19 PARÇA TARİHİ ESER SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

BAYBURT 10.09.2020, 09:00
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Bayburt’ta Osmanlı dönemine ait 19 parça tarihi eser silah ele geçirildi

Bayburt’ta Osmanlı dönemine ait olduğu nitelendirilen 19 parça tarihi eser silah ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmanlı dönemine ait tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yapılan operasyon kapsamında; satış amaçlı piyasaya sürülmeye çalışılan silahların olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen adreste yapılan aramada 6 adet çeşitli ebatlarda eski model toplu tabanca, 2 adet çeşitli ebatlarda çakmaklı olarak tabir edilen eski model tabanca, 1 adet sedef kakma kabzalı kısa namlulu eski model tüfek, 4 adet çeşitli ebatlarda bıçak, 2 adet bıçak kını, 4 adet çeşitli ebatlarda eski model kılıç ele geçirildi.

Ele geçirilen 19 adet tarihi eser niteliğindeki materyal ile birlikte İ.Ö, O.Ö ve M.L.Ö isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.

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