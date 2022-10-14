Bayburt’ta okullarımızda eş zamanlı tatbikatlar gerçekleştirildi

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde Bayburt’ta ki tüm okullarda eş zamanlı olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Birimi, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere afetlere yönelik eğitimler verilerek deprem ve yangın tatbikatları yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, Sivil Savunma Uzmanı Davut Aydemir’le birlikte Şehitler Ortaokulunu ziyaret ederek Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere verilen eğitimlere katıldı. Konferans salonunda verilen eğitimlerin ardından salonda deprem tatbikatı yapıldı. Ardından öğrenciler okul binasını hızlıca tahliye ederek toplanma merkezi olan okul bahçesinde bir araya geldi. Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla okul bahçesinde yangın tatbikatı yapılarak öğrenciler yangın söndürme konusunda uygulamalı olarak eğitim aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Birimi, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde afetlere hazırlık konusunda farkındalık oluşturmaya ilişkin verilen eğitimler ve yapılan tatbikatlar, Bayburt’ta ki tüm öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Tatbikatlar herhangi bir kaza veya yaralanma olmadan sorunsuz bir şekilde tamamlandı.