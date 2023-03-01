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Bayburt’ta okullarda Deprem Haftası etkinlikleri başladı
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda Deprem Haftası etkinlikleri başlatıldı.
BAYBURT 01.03.2023, 12:11
Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda Deprem Haftası etkinlikleri başlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Deprem Haftası münasebetiyle okullarda depremlerin etkisini azaltmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi tarafından hafta boyunca farklı sınıf düzeyindeki öğrencilere deprem eğitimleri verilerek deprem tatbikatları yapılacak.