Bayburt’ta okullar “Okulum Temiz” belgelerine kavuştu

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Okulum Temiz Belgelendirme Töreninde “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazanan okullara belgeleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, Şube Müdürü Cuma Temel, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ensar Çeker, okul ve kurum amirlerinin katıldığı törende merkezdeki 73 okul belgelerine kavuştu.

Düzenlenen törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Dünyada olduğu gibi ülkemizi de büyük ölçüde etkileyen Covid-19 salgını kişisel ve kurumsal alışkanlıklarımızı tamamen değiştirmiştir. Bu değişimi doğru yönetmek için Mart 2020‘den bu yana eğitim kurumlarımızın daha sağlıklı ve temiz olması için büyük bir çaba ve özveri içerisinde çalışmaktayız. Bu çalışmalar sadece bizim tecrübelerimiz ile değil bu konuda destek olabilecek tüm paydaşlarımızla istişareler halinde gerçekleşmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında 30 Eylül ve 31 Ekim 2022 tarihleri arasında merkezde 105, Demirözü ilçesinde 17 ve Aydıntepe ilçesinde 10 olmak üzere toplam 132 okulumuz “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazanmıştır. Okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyor, çocuklarımıza daha sağlıklı ve temiz mekânlar oluşturabilmek dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Okulum Temiz Belgelendirme Töreni, okul yöneticilerine belgelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.