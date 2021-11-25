Bayburt’ta ‘Öğretmenler Günü’ne özel etkinlik

Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri ile Bayburt Özel Sınav Koleji öğrencileri tarafından ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel bir etkinlik düzenlendi.

Öğretmenler günü kapsamında düzenlenen resim yapma etkinliğinde Bayburt Üniversitesinin misafiri olan Bayburt Özel Sınav Koleji öğrencileri, öğretmenlerine özel resimler yaptı. Birbirinden güzel resimlerin yapıldığı etkinlikte, öğrenciler eğlenceli zamanlar geçirdi.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin rehberliğinde hazırlanan resimler etkinliğin sonunda sergilendi.