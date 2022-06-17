Bayburt’ta öğrenciler düzenlenen törenle karnelerine kavuştu

2021-2022 eğitim öğretim yılı, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar’ın katıldıkları karne töreni ile sona erdi.

Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu ve Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulundaki karne törenine katılan Vali Cüneyt Epcim ve İl Milli Eğitim Müdürü Tomar, öğrencilerin ve ailelerin karne heyecanına ortak oldular. Karne töreni için sınıfları gezerek karneleri ve karne hediyelerini öğrencilere vererek onların mutluluğunu birlikte yaşadılar.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim; öğrencilerin bu mutlu günlerinde yanlarında olduklarını belirterek öğrencilere yaz tatilinde dijital oyunlardan uzak durmalarını, sokak oyunlarını daha fazla tercih etmelerini aynı zamanda bolca kitap okumalarını ve İngilizce dersi başta olmak üzere diğer derslerdeki konuları da tekrar etmelerini tavsiye etti. Tüm öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür ederek iyi tatiller diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, törende İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına öğrencilerin karne sevincine ortak oldukları için son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. 2021-2022 eğitim öğretim yılını verimli bir şekilde sona erdirdiklerini ifade ederek eğitime hizmet eden öğretmenlere, okul yöneticilerine, ailelere teşekkür edip başta öğrenciler olmak üzere tüm eğitim camiasına güzel bir tatil diledi.

Karne törenine katılan ve yaptıkları her türlü çalışmada desteklerini esirgemeyen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’e şükranlarını iletti.