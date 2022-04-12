Bayburt’ta ’nisan karı’ yağdı!

Bayburt’ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yerini nisan karına bıraktı. Kent yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt’ta kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü. Aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfır seviyesine düştüğü kentte, yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırtırken meyve ağaçları ise kar altında kaldı.

“Nisan ayında kar sürprizi!”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan tarihli hava raporunda, ülke genelinde hakim olması beklenen çok bulutlu havanın kuzeyden gelen soğuk dalga ile birlikte yer yer yağışların etkili olacağını kaydetti. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Muş, Bitlis, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Bayburt ile Sivas, Yozgat, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

“Sıcaklık mevsim normalleri altında seyredecek”

Doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.