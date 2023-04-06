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Bayburt’ta Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
BAYBURT’TA NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
BAYBURT 06.04.2023, 09:46
Bayburt Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
2022 Faaliyet Raporu’nun da görüşüldüğü toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nu sundu. Raporun oy birliği ile kabulü sonrası diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle toplantı sona erdi.