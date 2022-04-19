Bayburt’ta Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulundan AB projeleri

Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulunun ortağı olduğu ve uyguladığı e Twinning Projeleri ile öğrencilerini hayata ve temel eğitime hazırlıyor.

Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve proje ortaklarının yürüttüğü Ekrandan Uzak Kalalım Hayatı Kaçırmayalım, Düşün Kodla, Hayatta Kal, 10 Parmağımda 10 Marifet isimli e Twinning Projeleri finale doğru ilerliyor.

"Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam anlar öğrenirim”, ilkesinden yola çıkarak çocukların kendini tanıması, ifade etmesi; fiziksel, zihinsel, sosyal ,sanatsal ve sözel becerilerini geliştirmesini hedeflediğimiz projelerle ve Twinning portalındaki proje ortaklarıyla işbirliği yaparak yeni ürünler ortaya koymaya devam ediyorlar.