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Bayburt’ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayburt Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

BAYBURT 02.03.2023, 15:26
Bayburt’ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayburt Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında, belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Başkan Pekmezci’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.

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