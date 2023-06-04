Bayburt’ta LGS başarıyla tamamlandı

Bayburt’ta gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınav, saat 9.30’da başlayıp 12.50’de tamamlandı.

Sözel ve sayısal olarak iki oturum şeklinde yapılan sınava Bayburt genelinde 896 öğrenci katılım sağladı. Öğrenciler sınav merkezi olarak belirlenen Bayburt merkezde 30, Demirözü’nde 5, Aydıntepe’de 3 okulda sınava girdi.

8. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan sınav, sorunsuz şekilde tamamlanarak sınav sonuçları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi.

LGS sonuçları 26 Haziran’dan itibaren http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.