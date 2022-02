Bayburt’ta kurtuluş coşkusu Cumhuriyet Caddesine taştı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı coşkuyla kutlandı.

Kutlama töreni ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması sonrasında törene katılanlarca saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 21 Şubat Kurtuluş günü kutlamalarında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci bir konuşma yaptı. Konuşmasına Yahya Akengin’in şiirinden okuduğu bir kesitle başlayan Pekmezci, asırlar boyunca bağımsız yaşamış Türk milletinin yurdu olan Bayburt’ta Rusların işgalinin ardından Ermenilerin yapmış oldukları zulmün gelecek kuşaklara aktarılmasının zorunluluğuna değindi. Bayburtluların vatan ve millet söz konusu olduğunda örnek davranışları ile akıllara geldiğini belirten Pekmezci, "Kop Dağlarında 2. Plevne Destanı’nı yazan kahraman ordumuz ve Bayburtlular olarak Plevne’de dillere destan bir savunma gerçekleştiren Plevne Müdafii Gazi Osman Paşa’nın, cesaretine sahiptik. Bu millet 250 bin evladını şehit verme pahasına Çanakkale’yi düşmana nasıl dar ettiyse, Kop Dağlarını da Rus güçlerine dar etmiştir. Unutmayalım ki, Garpta Çanakkale, Şarkta Kop Cephesi 1. Dünya savaşını derinden etkilemiştir" dedi.

Kop dağının hürriyetini kaybeden bir milletin, acılarla dolu hayatını, kahramanlığını ve hatırasını anlatmakta olduğunu söyleyen Pekmezci, sonrasında yaşanan olaylara ve Ermeniler tarafından yapılan zulme değinerek, "Osmanlı Devleti’nde Millet-i Sadıka olarak tabir edilen Ermeniler Ruslar çekildikten sonra Bayburt’ta her türlü zulmü yapmışlar çeşitli vaatlerle topladıkları halkı Taş Mağazalara doldurarak yakmışlardır. Bugün burada şanlı zaferimizin 104. yılını kutlarken Yukarı Kırzı Köyümüzde bedenlerini kirletmemek için kendilerini kör kuyulara hiç düşünmeden atan iffet abidesi ninelerimizin ve Taş mağazalarda diri diri yakılarak katledilen şehitlerimizin Cennetteki köşklerinden bizleri gururla izlediklerini biliyor onları manen yanımızda hissediyoruz. Bizlerin bu şanlı tarihimizden çıkaracağı ders, şartlar ve olursa olsun verilen bu destansı mücadeleleri unutmadan, ecdadımızın bizlere emaneti olan bu topraklara sahip çıkmaktır. Bu vesile ile kurtuluş günümüzün 104. yıl dönümünde, Türkiye’mizin ve dünyanın her yerinde yaşayan tüm Bayburtluların kurtuluş bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu topraklar için can veren, kan veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” diye konştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, eski İçişleri Bakanı Doç. Dr. Ülkü Gökalp Güney’in ile devlet protokolünün kutlama telgrafları okundu.

‘Kurtuluş mücadelesi canlandırıldı’

Başkan Pekmezci’nin ardından Üsteğmen Mertcan Sezgin’in konuşması ve iki öğrencinin okuduğu şiirlerle devam eden programda, Ermeni mezalimi ve şehrin Türk birliklerince düşman işgalinden kurtarılışını konu edinen sokak tiyatrosu gerçekleştirildi. Canlandırılan kurtuluş mücadelesi yüzlerce vatandaş tarafından heyecanla izlendi.

Milis kuvvetlerinin şehri mezalimden kurtarması ile son bulan oyunun sonunda Türk Milis kuvvetlerinin komutanı rolündeki günün kahramanı Ekrem Tekdemir’e Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından kemer takılırken, Tekdemir ise, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’e Türk Bayrağını takdim etti.

Program halk oyunları gösterileri ve atlı spor kulüplerinin resmi geçit töreni ile son buldu.

Kutlama törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, kamu kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.