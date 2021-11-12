Bayburt’ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği gelişmeye devam ediyor

Bayburt’ta Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü küçükbaş hayvan yetiştiriciliği geliştirmek amacıyla ilçe merkezine ve köylerine koyun çadırı kurdu.

Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, köyden kente göçün azaltılarak istihdamın sağlanması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi’nin 1 yıl daha uzatılarak devam etmesinin yanı sıra koyun varlığını ve meralardan yararlanmayı artırmak amacıyla koyun sayısı yeterli olan ilçe merkezinde ve köylerde koyun çadırı kurulumları yapıldı. 2019 yılında 39 bin küçükbaş hayvan sayısı olan Bayburt’ta, 2021 yılına gelindiğinde 99 bin sayısına ulaştığı öğrenildi. Gözle görülür bu artışın, geliştirilen projeler sayesinde ilerleyen yıllarda da artması bekleniyor.